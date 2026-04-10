Суд в Москве на месяц арестовал журналиста «Новой газеты» Ролдугина

В Москве по решению суда под стражу до 10 мая отправлен обозреватель «Новой газеты» Олег Ролдугин. Его подозревают в незаконной работе с персональными данными граждан, сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Перед началом заседания журналист заявил, что вину не признаёт. Он также назвал неправильным отправлять человека в СИЗО в Страстную пятницу. Следователь настаивал на аресте, аргументируя это тем, что при более мягкой мере Ролдугин может уехать из страны и воспрепятствовать расследованию.

Сам фигурант отверг эти доводы. Он отметил, что все его документы изъяты, поэтому скрыться за границей невозможно. Ролдугин также сообщил, что готов пройти полиграф, но ему отказали.

Адвокат просила отпустить журналиста под домашний арест или с запретом определённых действий. Защита сослалась на наличие у Ролдугина двоих несовершеннолетних детей и проблемы со здоровьем после черепно-мозговой травмы.

Напомним, что Ролдугина задержали после обысков в «Новой газете», которые длились 13 часов. Уголовное дело возбудили 10 марта в отношении неустановленных лиц. Журналиста сначала допросили как свидетеля, затем как подозреваемого. В МВД заявили, что с частных ресурсов осуществлялись запросы персональных данных граждан, которые затем использовались для публикаций в телеграм-каналах.