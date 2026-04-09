«Новая газета» сообщила, что Олег Ролдугин задержан на 48 часов

Обозреватель «Новой газеты» Олег Ролдугин задержан на 48 часов в статусе подозреваемого. Об этом сообщила сама редакция издания. По её данным, он проходит по делу о незаконном использовании персональных данных. Следственные действия в офисе продолжаются до сих пор.

«Следственные действия в редакции продолжаются уже девять часов. Связи с нашими коллегами по-прежнему нет», — говорится в сообщении.

Напомним, что в московский офис «Новой газеты» пришли сотрудники правоохранительных органов. В доме на Потаповском переулке прошли обыски в рамках дела о незаконном использовании личных данных граждан для публикации негативных материалов. Адвокатов не пустили. Позже стало известно, что задержан исполнительный редактор Олег Ролдугин.