Из редакции «Новой газеты» во время обысков вынесли мужчину на носилках
Из редакции «Новой газеты» во время обысков вынесли мужчину на носилках. Об этом сообщил корреспондент RTVI с места событий.
Следственные действия в здании продолжаются. На месте находятся представители силовых структур. У входа дежурит автомобиль скорой помощи. По данным очевидцев, он пока не покидает территорию.
Напомним, что в московский офис «Новой газеты» пришли сотрудники правоохранительных органов. В здании на Потаповском переулке начались следственные действия, адвокатов внутрь не допускали. Обыски проходят по делу о незаконном использовании персональных данных при публикации материалов негативного характера о гражданах России.
