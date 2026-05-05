Мошенники стали рассылать фейковые открытки с поздравлениями ко Дню Победы

Аферисты начали рассылать вредоносные файлы под видом праздничных поздравлений к 9 Мая, маскируя их под официальные открытки. Об угрозе РИА «Новости» сообщили в пресс-службе платформы «Мошеловка» Народного фронта.

«Поздравительная открытка от президента или губернатора. В мессенджер приходит APK-файл с текстом «Вам персональное поздравление от В.В. Путина». Файл содержит трояна-стилера», — говорится в сообщении.

Специалисты предупреждают, что такие файлы могут похищать личные данные с устройств. Пользователям рекомендуют не открывать вложения от неизвестных отправителей, даже если они выглядят как официальные поздравления.

Ранее жителям Москвы напомнили о правилах поведения при звонках от мошенников, которые выдают себя за сотрудников силовых ведомств. Аферисты могут представляться полицейскими, сотрудниками ФСБ, Следственного комитета или прокуратуры. Основная цель таких звонков — вывести человека из равновесия и заставить действовать по их указаниям.