Звонок от мошенников! Как не попасть под влияние «сотрудника органов»

Москвичам напомнили, как действовать при звонках мошенников, которые представляются сотрудниками правоохранительных органов. Рекомендации опубликованы на сайте мэра и правительства столицы.

Злоумышленники могут называть себя сотрудниками полиции, ФСБ, Следственного комитета или прокуратуры. Их цель — вызвать у человека страх и растерянность, чтобы заставить выполнить нужные им действия. Поэтому лучше не продолжать такой разговор и сразу прервать звонок. После этого нужно самостоятельно связаться с дежурной частью ведомства, сотрудником которого представился собеседник.

«Важно помнить, что настоящие сотрудники правоохранительных органов никогда не просят совершать какие-либо финансовые операции, а также передавать кому-либо деньги и ценности», — говорится в сообщении.

Настоящие силовики не требуют переводить деньги, снимать наличные, передавать ценности курьерам или совершать другие финансовые операции. Если звонящий давит, пугает уголовным делом или требует срочных действий, это один из главных признаков мошенничества. В такой ситуации важно не поддаваться панике и проверять информацию только через официальные каналы.

Кроме того, мошенники используют ещё одну схему — обманывают ветеранов под видом выплат ко Дню Победы. Злоумышленники сообщают о якобы положенных праздничных выплатах и просят назвать код из СМС. На самом деле этот код может дать доступ к банковским операциям или личным кабинетам. В результате человек рискует не только потерять деньги, но и лишиться контроля над своими персональными данными.