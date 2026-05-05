Не баг, а афера: Зарубежные звонки от мошенников хотят помечать для защиты россиян

Госдума в мае планирует рассмотреть новые комплексные меры по борьбе с мошенниками. Об этом сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Одной из ключевых инициатив станет маркировка международных звонков. Абонент сможет видеть, что вызов поступает из-за границы. По замыслу авторов, это должно помочь людям быстрее распознавать подозрительные звонки.

Володин написал в своём канале на платформе «Макс», что в ближайшее время депутаты продолжат рассматривать законопроекты с новыми комплексными мерами. По его словам, в мае Госдума планирует выйти на решения, а новые нормы должны дополнительно защитить граждан от мошенников.

Также депутаты рассмотрят введение детских сим-карт. Родители смогут приобрести ребёнку защищённую сим-карту с дополнительными мерами безопасности. Ещё одно предложение касается портала «Госуслуги». Восстанавливать доступ к аккаунту планируется только доверенными способами, чтобы снизить риск захвата учётной записи мошенниками.

Володин также привёл данные МВД за первый квартал 2026 года. По ним, количество случаев мошенничества снизилось на 18,3%, а дистанционного мошенничества — на 22,7%.

«Число онлайн-краж снизилось на 14,1%, преступлений в сфере компьютерной информации — на 45,3%, с использованием IT-технологий — на 29,5%», — уточнил председатель Госдумы.

По словам Володина, в Центробанк по вопросам финансового мошенничества, в том числе телефонного, граждане стали обращаться на 40% реже. Он подчеркнул, что снижение показателей стало результатом системной работы по борьбе с кибермошенничеством. С 2025 года Госдума приняла 11 федеральных законов в этой сфере.

Между тем мошенники начали использовать праздничную тему перед 9 Мая. Аферисты рассылают вредоносные файлы под видом поздравлений ко Дню Победы. Такие сообщения могут выглядеть как официальные открытки или праздничные материалы. Вложения могут содержать вредоносное ПО. После открытия такие файлы способны похищать личные данные с устройства.