В Госдуме предупредили о новых схемах аферистов с капремонтом и списанием долгов

Россиян предупреждают о распространённых мошеннических схемах, связанных с капитальным ремонтом и обещаниями автоматического списания долгов. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов (фракция КПРФ).

«Если звонят с предложением законно вычеркнуть строку капремонта из платежки за вознаграждение, перед собеседником аферист по статье 159 УК РФ», — отметил Гаврилов на вопрос ТАСС.

Он подчеркнул, что никаких федеральных законов, полностью освобождающих всех собственников жилья от этой строки, не существует и их принятие не планируется. Обязанность оплаты закреплена Жилищным кодексом и привязана к конкретной квартире, поэтому при продаже жилья задолженность переходит новому владельцу.

Отдельные категории граждан при этом действительно имеют льготы, включая пожилых пенсионеров, Героев России и СССР, а также жителей новостроек в первые годы эксплуатации дома. Гаврилов также опроверг миф о якобы существующих государственных программах массового списания долгов.

Он пояснил, что реальные процедуры банкротства проходят только через суд или МФЦ при соблюдении установленных законом условий. Мошенники часто требуют предоплату и обещают «гарантированное списание», что является явным признаком обмана.

Легальные процедуры не запускаются по ссылкам, SMS или через «ускоренные программы» в интернете. Также он напомнил, что проверять юристов и компании необходимо через официальные реестры и базы данных, чтобы избежать участия в нелегальных схемах.

Ранее сообщалось о новой тактике интернет-мошенников. Злоумышленники всё чаще переходят от простых ботов к более сложным инструментам внутри Telegram — мини-приложениям, которые позволяют выстраивать полноценные схемы обмана. Такие «конструкторы» включают готовые боты, домены, шаблоны и инструменты автоматизации, а также механизмы скрытого контроля за действиями пользователей.