Россиянам объяснили, когда за оплату чужой картой грозит до 10 лет тюрьмы

Россиянам за оплату покупки в магазине чужой картой грозит лишение свободы до десяти лет, если следствие докажет факт кражи или мошенничества. Об этом рассказала первый заместитель руководителя аппарата Ассоциации юристов России Арина Мурашкина.

Если владелец карты не просил о покупке и не осознавал списание средств — это расценивают как кражу с банковского счёта. Речь идёт о пункте «г» части 3 статьи 158 УК РФ. Наказание по этой статье предусматривает лишение свободы до шести лет со штрафом до 80 тысяч рублей.

«Если платёж сопровождался обманом или злоупотреблением доверия, то это можно расценивать как мошенничество (статья 159.3 УК РФ)», — приводит комментарий юриста РИА «Новости».

Мурашкина добавила, что срок наказания зависит от размера причинённого ущерба. Максимальная санкция достигает десяти лет лишения свободы. При этом не имеет значения, чья карта использовалась, даже если речь о коллеге или родственнике.

Специалист посоветовала при спорных ситуациях иметь разрешение на распоряжение деньгами. Подойдёт переписка или другое письменное подтверждение. Для возбуждения дела не обязательно заявление владельца карты. Правоохранители вправе начать расследование по факту обнаружения признаков преступления. Прекратить такое дело за примирением сторон не получится.

При этом банки или платёжные системы блокируют перевод, если операция выглядит подозрительной. Слишком крупная сумма без понятного источника, частые переводы, резкая смена поведения по счёту — всё это вызывает вопросы у службы безопасности. Также рискуют блокировкой те, кто отправляет деньги на сомнительные реквизиты или использует чужую карту.