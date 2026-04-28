Подозрительная операция: За что банки блокируют переводы россиян

Банк или платёжная система могут заблокировать перевод, если операция покажется подозрительной. Слишком крупная сумма без понятного источника, частые переводы, резкая смена поведения по счёту — всё это вызывает вопросы. Также рискуют блокировкой попытки отправить деньги на сомнительные реквизиты или использование чужой карты.

Блокировка возможна, если клиент не прошёл идентификацию или не предоставил документы по запросу банка. Ошибки в реквизитах и нарушение правил сервиса тоже приводят к приостановке операций. Банк проверяет законность источника средств и защищает клиента от мошенничества, пишет RT.

Эксперты посоветовали — при блокировке нужно сразу связаться с банком через приложение, горячую линию или отделение. Следует подробно объяснить цель перевода, указать получателя и при необходимости подтвердить происхождение денег документами. Грамотное взаимодействие с банком помогает быстрее снять все вопросы.

По данным финансовых экспертов, ограничений по сумме перевода между физлицами нет. Но крупные операции могут вызвать вопросы у банков. Сами по себе большие переводы не считаются нарушением. Банки передают сведения о ряде операций в Росфинмониторинг. Это не ведёт к автоматической блокировке счёта. Клиенту стоит быть готовым подтвердить законность сделки, если банк запросит документы.