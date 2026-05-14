Россиян предупредили о риске кражи денег со счёта мобильного телефона

Эксперт Воронин: Фишинговая ссылка может обнулить счёт мобильного телефона
Мошенники могут украсть деньги со счёта мобильного телефона, например, через фишинговые ссылки. В этом случае средства списываются в качестве оплаты дополнительных услуг.
Эксперт рынка TechNet НТИ Тимофей Воронин в беседе с RT предупредил и о схемах, когда деньги переводятся со счёта телефона напрямую на карту дроппера. К счастью, такие методы пока не очень распространены — злоумышленников в первую очередь интересуют банковские счета и наличные, заключил собеседник.
А ранее Life.ru сообщал, что мошенники используют поддельную Captcha для кражи данных. Вместо выбора изображений или ввода символов система предлагает открыть дополнительное меню, нажать определённые клавиши или подтвердить запуск программы.
