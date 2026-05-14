Россиян предупредили о риске кражи денег со счёта мобильного телефона

Мошенники могут украсть деньги со счёта мобильного телефона, например, через фишинговые ссылки. В этом случае средства списываются в качестве оплаты дополнительных услуг.

Эксперт рынка TechNet НТИ Тимофей Воронин в беседе с RT предупредил и о схемах, когда деньги переводятся со счёта телефона напрямую на карту дроппера. К счастью, такие методы пока не очень распространены — злоумышленников в первую очередь интересуют банковские счета и наличные, заключил собеседник.

