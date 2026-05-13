Россиян предупредили об излюбленной схеме мошенников с фальшивой доверенностью

Один из самых действенных инструментов в арсенале аферистов — поддельная доверенность, предупредил нотариус Дмитрий Ионов. По его словам, злоумышленники взламывают личный кабинет жертвы на «Госуслугах» и загружают туда фальшивый документ, следом звонит лже-полицейский с предупреждением, мол преступники вот-вот завладеют всем имуществом собеседника.

Саму подделку мошенники по прямому назначению использовать не собираются, им нужно только запугать человека, чтобы он сам перевёл деньги на «безопасный счёт» или продал квартиру. Чтобы фейк выглядел убедительнее, на него наносят реквизиты настоящей доверенности и предлагают жертве проверить документ через официальный нотариальный сервис.

Там действительно видно, существует ли доверенность с такими реквизитами, но имя доверителя и переданные полномочия не отображаются, поэтому жертва не может понять, что документ не имеет к ней отношения.

Увидеть имя можно только при проверке по QR-коду (он находится в правом нижнем углу подлинника), и делать это нужно исключительно на сайте Федеральной нотариальной палаты. Однако сканировать код обычной камерой телефона опасно: мошенники размещают на своих подделках QR-код, ведущий на фишинговую страницу, которую невозможно отличить от настоящей проверочной.

«Есть и другая схема — когда преступники используют на сделке настоящую доверенность, которую действительно выдал указанный в ней человек, однако текст документа скорректирован», — подчеркнул собеседник RT, добавив, что выявить подделку может только нотариус.