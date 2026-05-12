«Спецкурьеры» и проверка денег: Мошенники придумали новую легенду для россиян

Мошенники стали чаще использовать в своих схемах легенды, связанные с Государственной фельдъегерской службой. Об этом сообщили в Управлении по борьбе с киберпреступлениями МВД России.

В ведомстве объяснили, что большинство граждан действительно никогда не сталкивались с этой службой. Этим и пользуются аферисты, создавая убедительные, но полностью вымышленные сценарии. В МВД уточнили, что ГФС занимается специальной государственной связью и доставкой служебной корреспонденции между органами власти. С физическими лицами служба не работает.

Злоумышленники могут рассказывать о «спецкурьерах», «декларации наличных», «проверке средств» и других несуществующих процедурах. Также они предлагают людям «стажировку» или «внештатную работу» в вымышленных подразделениях.

Отдельно в МВД предупредили о людях «в гражданском», которые могут фигурировать в подобных историях. В ведомстве подчеркнули, что ГФС является военизированной госслужбой со строгим регламентом и форменной одеждой. Представители фельдъегерской службы не приезжают к гражданам за деньгами, банковскими картами, ценностями или документами «для проверки».

Если вам звонят или пишут от имени такой службы и требуют передать имущество, данные карт или наличные, это мошенники. В таких случаях нужно прекратить общение и обратиться в правоохранительные органы!

Ранее в Госдуме предупредили о новой схеме мошенничества, которая помогает аферистам получить доступ к телефону жертвы. Злоумышленники распространяют вредоносные файлы под видом полезного контента. Это могут быть электронные книги, приложения, антивирусы или инструкции. Опасность схемы в том, что такие файлы нередко приходят якобы от знакомых. Из-за этого человек может потерять бдительность и открыть вложение. После установки вредоносной программы мошенники могут получить доступ к различным данным на устройстве.