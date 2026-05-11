Россиян предупредили о новой мошеннической схеме с фальшивыми чеками и картами

Злоумышленники начали использовать новую схему обмана, рассылая россиянам поддельные чеки о покупках и предлагая «отменить транзакцию», чтобы получить доступ к банковским данным. Такую схему обмана выявил ТАСС.

Жертвы получают на электронную почту уведомление о якобы совершённой покупке, хотя на самом деле никаких операций они не проводили. В письме содержится ссылка с предложением якобы отменить списание средств. Пользователь, не узнавший покупку, переходит по ней, считая это способом вернуть деньги.

Далее открывается форма, где просят ввести данные банковской карты, включая её номер и CVV-код. После ввода информации данные оказываются в распоряжении мошенников, которые используют их для списания средств со счёта пострадавшего.

Особенность схемы в том, что письма выглядят правдоподобно и приходят с адресов, похожих на рассылки известных маркетплейсов. При внимательной проверке можно заметить подмену: в электронном адресе отправителя встречаются ошибки в написании бренда — обычно одна или две лишние или изменённые буквы.

Ранее стало известно, что сотрудники старше 45 лет в два раза чаще переходят по подозрительным ссылкам по сравнению с молодыми коллегами, однако почти не сообщают о таких инцидентах в службу безопасности. У пользователей младше 30 лет другая модель поведения: в 62% случаев они открывают потенциально опасные ссылки не из рабочей почты, а через мессенджеры и социальные сети.