Россиян предупредили о волне мошенничества с посуточной арендой жилья

На сайтах с объявлениями и маркетплейсах злоумышленники публикуют поддельные предложения о посуточной аренде жилья, чтобы выманивать деньги у доверчивых граждан. Об этом «Газете.ru» рассказали аналитики сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок», которые также перечислили основные уловки аферистов, охотящихся за путешественниками.

«Пользователя переводят в мессенджеры и предлагают оформить бронирование через популярный сервис. Затем ему отправляют ссылку на поддельную страницу, визуально копирующую известную платформу, однако не имеющую к ней никакого отношения. После ввода данных банковской карты средства списываются, однако бронирование не происходит», — отметили аналитики.

Кроме того, мошенники используют электронные письма, которые выглядят так же, как и официальные уведомления сервисов. Там они предлагают крупные скидки после переходов по ссылкам или совершения других действий.

Эксперты предупредили, что переход по ссылкам из таких писем может привести к краже личных и платёжных данных. Главный признак подделки — адрес отправителя: фишинговые сайты отличаются от настоящего домена порой всего на один символ.

Третья распространённая схема: пользователя уговаривают оплатить бронирование в обход платформы, обещая более выгодную цену — это почти всегда признак обмана.

