В США набирает обороты новый вид мошенничества — фальшивые предложения о работе

Федеральная торговая комиссия США (FTC) предупредила граждан о новой мошеннической схеме. Злоумышленники предлагают жертвам работу, а затем крадут у них деньги.

«FTC слышит о новом виде мошенничества: после ложного предложения о работе происходит реальная кража денег», — сообщает комиссия.

Схема выглядит так: предложение о работе выглядит правдоподобно и приходит якобы от известной компании. Но вместо ссылок на фишинговые сайты «рекрутер» просто просит ответить «да» на вопрос о заинтересованности в вакансии.

«Как только они завладели вашим вниманием, они придумают причины, по которым вы должны отправить денежные средства», — предупреждает FTC.

Потери американцев от рук аферистов растут с каждым годом. В 2024 году мошенники обогатились на 12,5 миллиарда долларов — на 25% больше, чем годом ранее. В 2025 году был зафиксирован новый антирекорд: потери достигли 15,9 миллиарда долларов.

Ранее в московском Департаменте здравоохранения предупредили о новой схеме обмана мошенников. Аферисты звонят россиянам от имени поликлиник, якобы для записи на диспансеризацию, и так выманивают пароли от «Госуслуг». Получив доступ к аккаунту, они его похищают.