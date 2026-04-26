Мошенники крадут аккаунты на «Госуслугах» под видом записи на диспансеризацию
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy
Столичный департамент здравоохранения сообщил о новой мошеннической схеме. Злоумышленники звонят гражданам и, представляясь сотрудниками поликлиник, приглашают на диспансеризацию.
При этом для якобы записи к врачу они выведывают паспортные данные, СНИЛС и, самое главное, код из СМС. Получив эту информацию, аферисты получают доступ к аккаунту жертвы на портале «Госуслуги».
В ведомстве подчёркивают: настоящие работники московских медучреждений никогда не запрашивают по телефону личные данные, а тем более коды из СМС-сообщений. Вся запись на приёмы и диспансеризацию осуществляется через стандартные каналы, такие как электронная регистратура или инфоматы в поликлиниках.
Если вам позвонили и просят продиктовать пароль или код подтверждения, знайте — это обман. Лучше немедленно прервать разговор и при необходимости перезвонить в поликлинику по официальному номеру, который указан на сайте медучреждения. Берегите свои персональные данные.
Ранее россиян предупредили о новой схеме мошенников, которые крадут деньги, предлагая активировать самозапрет на кредиты. А ещё аферисты рассылают россиянам «штрафы за борщевик».
