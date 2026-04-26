«Вернём права за 20 тысяч»: Как мошенники охотятся на водителей и крадут их данные

Желание быстро вернуть или получить водительское удостоверение всё чаще оборачивается для россиян финансовыми потерями и утечкой личных данных, предупреждают опрошенные газетой «Известия» специалисты. Аферисты маскируются под помощников и юристов.

Константин Горбунов (эксперт по сетевым угрозам компании «Код безопасности») отмечает: пользователи нередко готовы платить за «быстрое решение», не думая о рисках. Злоумышленники собирают паспортные данные и фото, чтобы затем использовать их в других преступных схемах.

Евгений Егоров (ведущий аналитик F6) уточняет механизм. В мессенджерах и соцсетях регулярно появляются объявления о продаже или помощи в возврате прав от имени «анонимных сотрудников» инспекции. Цены — от 20 до 90 тыс. рублей. Сначала требуют предоплату 40–50%, а также банковские реквизиты, паспортные данные и скан подписи. Если нет медсправки, предлагают «оформить» её за 5 тыс. рублей.

Получив деньги, преступники создают картинку или видео фальшивого удостоверения, требуют остаток суммы — и исчезают. По словам Егорова, на начало 2025 года как минимум три киберпреступные группы использовали эту схему.

Весной прогнозируется рост активности в мессенджерах: будут предлагать «гарантированный» возврат прав. Также станут распространяться фишинговые сайты с историями о сложности легального оформления, добавляет Горбунов. Оплату попросят переводить криптовалютой — это усложнит отслеживание. Продолжатся и звонки от имени автошкол с целью кражи аккаунтов на «Госуслугах», а также схемы с дипфейками и голосовыми имитациями сотрудников ГИБДД.

Екатерина Едемская (инженер-аналитик «Газинформсервис») называет три основных риска: финансовые потери, уголовная ответственность за оборот поддельных документов и компрометация персональных данных. Кроме того, зная о незаконной сделке, аферисты могут шантажировать жертву, требуя новые суммы под угрозой разоблачения.

Защита одна: законное оформление или возврат прав возможны только через личное обращение в ГИБДД. Любые обещания «гарантированного внесения в базу за деньги» — признак обмана. Не передавайте коды подтверждения и сканы паспорта незнакомцам.