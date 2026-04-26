«Солянка» из трёх привычек: Как водители сами убивают коробку передач

110 км: Нейтраль на светофоре и парковка без ручника убивают АКПП

Обложка © Freepik / standret

Автоматические коробки передач стали нормой на российских дорогах. Но водители сами сокращают срок службы АКПП. Эксперт назвал три привычки, которые ведут к дорогому ремонту.

Первая ошибка — переключение в нейтраль на светофорах, пишет портал 110 км. Водители экономят топливо, но снижают давление масла в коробке. Каждый возврат в Drive бьёт по деталям. Фрикционы работают с перегрузкой. Проще держать ногу на тормозе.

Вторая проблема — парковка на склоне без ручника. Масса машины давит на механизм блокировки. Узел деформируется и ломается. Правильный порядок — сначала ручник, потом режим парковки. При старте действуем в обратном порядке.

Третья ошибка актуальна зимой. АКПП нужен прогрев, как двигателю. Резкий старт без прогрева нагружает холодные детали. Первые минуты езды должны быть плавными. Пробуксовка в снегу и движение накатом на нейтрали вредят трансмиссии. При поломке зимой вызывайте эвакуатор — буксировка с заглушённым мотором оставляет коробку без смазки.

Лишние 50 кг — и погнулась крыша: Что нужно знать о перевозке багажа на машине

Ранее автоэксперт предупредил, что с приходом весны водители рискуют влететь на ремонт авто за десятки тысяч. По его словам, даже одна неудачная яма может обернуться проблемами с подвеской и ощутимыми расходами.

Лия Мурадьян
