20 апреля, 12:30

С приходом весны водители рискуют влететь на ремонт авто за десятки тысяч

Автоэксперт Ожогин: Весенние ямы могут повредить подвеску машины

Обложка © GigaChat / Life.ru

Весной водителей подстерегают скрытые дорожные проблемы, даже одна неудачная яма может обернуться полноценным ремонтом подвески и ощутимыми расходами, предупредил автоэксперт Константин Ожогин. По его словам, первый удар принимает на себя колесо, но зачастую нагрузка передаётся на рычаги, амортизаторы, шаровые опоры, рулевые тяги.

Даже если внешне всё нормально, внутри авто могут появиться люфт или микроповреждения, которые позже проявятся стуками, ускоренным износом резины и ухудшением управляемости. Для решения проблем важна диагностика подвески и проверка развала-схождения, но замена стоек стабилизатора, шаровых опор или сайлентблоков требует не только работы мастера, но и покупки деталей, поэтому даже один сильный удар может вылиться в десятки тысяч рублей.

Весной риск особенно высок, поскольку асфальт ослаблен перепадами температур и влагой, а многие ямы скрыты под лужами. Снизить риски можно, избегая высокой скорости на плохих участках, держа дистанцию и не заезжая в лужи без уверенности в глубине. После попадания в яму стоит обратить внимание на поведение машины, любые изменения в управлении, вибрации или посторонние звуки являются поводом для диагностики, подчеркнул собеседник RG.ru.

Тем временем в России призвали ввести налоговый вычет на ремонт авто для пенсионеров. Кроме того, водителей предупредили о штрафе до 50 тысяч за выброшенный из окна машины окурок.

Борис Эльфанд
