Госдума может уже в мае принять закон об увеличении выплат по ОСАГО до 2 млн

Госдума РФ должна одобрить в мае законопроект об увеличенных страховых выплатах по полису ОСАГО. Сумма вырастет с 500 тысяч до 2 миллионов рублей. Правительство уже положительно оценило инициативу. Об этом рассказал автор документа, председатель комитета ГД по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«Если получим на этой неделе документ, а на следующей неделе рассмотрим [законопроект] на комитете и вынесем его через неделю на первое чтение, думаю, что в мае его уже окончательно примут во втором и третьем чтении», — поделился он с TACC.

Аксаков уверен, что внесение изменений в законодательство поможет защитить права добросовестных автовладельцев. Тарифы ОСАГО при этом меняться не будут, так как основная нагрузка будет возложена на виновника ДТП. Если законопроект примут, то вступление его в силу планируется с 1 марта 2027 года.

Ранее Life.ru писал, что Министерство внутренних дел подготовило предложения по ужесточению наказания за махинации с автострахованием. Ведомство предлагает создать специализированный список клиентов. В него войдут водители, которые неоднократно претендовали на выплаты по ОСАГО в результате типичных аварий с одним и тем же составом участников, а также граждане с противоречивыми показаниями.