Штрафы за отсутствие ОСАГО в 2026 году Оглавление Что меняется с 2026 года: штрафы за ОСАГО с камер Как оформить ОСАГО в 2026 году: пошаговая инструкция Онлайн-оформление ОСАГО Оформление в офисе страховой компании Тарифы ОСАГО в 2026: от чего зависит цена Электронный или бумажный ОСАГО: что выбрать в 2026 Как проверить полис ОСАГО и не попасть на мошенников Что делать, если пришёл штраф за ОСАГО Заключение С 2026 года камеры фиксируют отсутствие ОСАГО и выписывают штраф. Сумма, новые правила и тарифы, инструкция по оформлению и проверке полиса — в материале Life.ru. 25 марта, 10:21

Представьте: вы выехали из дома, а ваша страховка истекла вчера, но вы этого не заметили. Раньше за такое можно было получить не один штраф, если, конечно, нарушение будет зафиксировано несколько раз. Теперь правила изменились. Что ждёт автомобилистов на российских дорогах с 23 марта 2026? Разбираемся по порядку: что изменилось, как не попасть на деньги и где оформить полис, чтобы ездить спокойно.

Что меняется с 2026 года: штрафы за ОСАГО с камер

23 марта 2026 года вступил в силу федеральный закон, который вносит важные коррективы в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП). Главная новация: при автоматической фиксации отсутствия ОСАГО камерами штраф можно выписать только один раз в сутки. Раньше такого ограничения не было — если водитель без полиса попадал на несколько камер за день, он рисковал получить столько же постановлений.

Закон подписан. Но работает ли он уже сейчас? Не совсем. МВД России 24 марта официально заявило: технической возможности администрировать такие штрафы пока нет. Системы фотовидеофиксации ещё не настроены на проверку полисов в автоматическом режиме. Поэтому на практике сейчас камеры за отсутствие ОСАГО не штрафуют.

Это значит, что выявлять нарушителей по-прежнему будут инспекторы ГИБДД во время патрулирования или на стационарных постах. Вас остановили — проверили по базе РСА (Российский союз автостраховщиков). Если страховки нет — выписали штраф. Здесь надо уточнить: теперь водитель получает не более одного штрафа за отсутствие полиса ОСАГО в течение 24 часов с момента первого выявления правонарушения, независимо от того, каким способом зафиксировали нарушение.

Штраф за отсутствие ОСАГО в 2026 году составляет 800 рублей, в случае повторного правонарушения — от 3 до 5 тысяч рублей.

При этом важно: штраф выписывают не за сам факт отсутствия полиса как документа, а за управление автомобилем без действующей страховки. Если полис есть, но вы забыли его дома, — это тоже нарушение. Инспектор может проверить наличие страховки по базе РСА (Российский союз автостраховщиков), и, если полис действует, штраф составит 500 рублей.

Важно: в 2026 году и электронный, и бумажный полисы ОСАГО имеют одинаковую юридическую силу. При этом если полис оформлен в электронном виде, то возить с собой распечатанный документ не обязательно. Достаточно показать инспектору ОСАГО изображение на телефоне или распечатать электронный документ на обычной бумаге.

Автоматическая система штрафов через камеры видеонаблюдения полноценно заработает с осени 2026 года, когда МВД и ЦБ завершат техническую интеграцию. Тогда камеры начнут сверять номера машин с базой действующих полисов в реальном времени.

Как оформить ОСАГО в 2026 году: пошаговая инструкция

Оформить полис можно двумя способами: онлайн или в офисе страховой компании. Оба варианта дают полис одинаковой юридической силы.

Что нужно для оформления:

паспорт гражданина РФ;

водительское удостоверение (или данные всех водителей, которых вы вписываете в полис);

свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС) или паспорт транспортного средства (ПТС).

Онлайн-оформление ОСАГО

Это самый быстрый способ. Всё делается на сайте страховой компании или через агрегаторы (например, «Сравни» или «Банки.ру»). Время оформления — 10–20 минут.

Пошагово:

Введите данные автомобиля. Нужен госномер или VIN. Система автоматически подтянет марку, модель, год выпуска и мощность двигателя. Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь. Можно войти через «Госуслуги» или создать личный кабинет на сайте страховщика. Заполните данные страхователя и собственника. Если вы владелец авто — отметьте это. Если нет — введите данные собственника отдельно. Добавьте водителей. Если полис с ограничениями — укажите каждого, кто будет управлять машиной. Если без ограничений — отметьте этот пункт. Добавить можно до пяти человек. Выберите срок действия. Стандартный полис — на год. Можно оформить и на меньший срок, но это бывает нужно редко. Проверьте расчёт и оплатите. Стоимость покажут до оплаты. После успешной оплаты полис придёт на электронную почту и появится в личном кабинете.

Важно: через «Госуслуги» оформить полис нельзя. Можно только войти в личный кабинет страховщика, используя учётную запись портала.

Оформление в офисе страховой компании

Если вы не доверяете онлайн-оформлению или у вас сложный случай (например, авто без госномера, такси или спецтехника), можно прийти в офис страховщика.

Альтернатива — МФЦ. С 2026 года во многих регионах оформить электронный полис ОСАГО можно в центрах «Мои документы». Специалисты помогут заполнить заявку, сравнить предложения разных страховых и выбрать оптимальный вариант. Для этого нужны те же три документа: паспорт, водительское удостоверение и СТС или ПТС. В МФЦ полис распечатают бесплатно.

Тарифы ОСАГО в 2026: от чего зависит цена

Стоимость полиса ОСАГО рассчитывается индивидуально. Базовая ставка умножается на несколько коэффициентов. С 9 декабря 2025 года Центробанк расширил тарифный коридор на 15% в обе стороны для легковых автомобилей и на 40% — для мотоциклов.

Что это значит на практике: страховщики получили больше свободы в ценообразовании. Для аккуратных водителей цена может снизиться, для аварийных — вырасти.

Факторы, влияющие на стоимость:

Территориальный коэффициент (КТ) — зависит от места регистрации автомобиля. Для 20 регионов его снизят, для 28 — повысят. Сильнее всего вырастет в Ингушетии и Новосибирской области (там коэффициент могут увеличить вдвое).

— зависит от места регистрации автомобиля. Для 20 регионов его снизят, для 28 — повысят. Сильнее всего вырастет в Ингушетии и Новосибирской области (там коэффициент могут увеличить вдвое). Коэффициент бонус-малус (КБМ) — зависит от стажа безаварийной езды. Чем дольше без ДТП, тем выше скидка.

— зависит от стажа безаварийной езды. Чем дольше без ДТП, тем выше скидка. Возраст и стаж водителя — чем моложе и неопытнее, тем дороже.

— чем моложе и неопытнее, тем дороже. Мощность автомобиля — чем мощнее, тем выше коэффициент.

Верхняя граница базового тарифа для легковых авто теперь составляет 8,7 тыс. рублей, нижняя — 1,4 тыс. рублей. Итоговая стоимость полиса может достигать 20–30 тыс. рублей для самых аварийных водителей в «красных» регионах.

Электронный или бумажный ОСАГО: что выбрать в 2026

Юридической разницы нет. Электронный полис (е-ОСАГО) имеет ту же силу, что и бумажный. Он хранится в базе Национальной страховой информационной системы (НСИС), которую ведёт Банк России.

Плюсы электронного полиса:

не теряется и не портится;

всегда в смартфоне;

можно распечатать на обычном принтере — чёрно-белая копия подойдёт.

Нюансы бумажного полиса:

выдают в офисе страховой;

его можно потерять или забыть дома.

При проверке сотрудник ГИБДД обязан принять полис с экрана смартфона. Так что хранить бумажную версию в бардачке не обязательно. Но если вам спокойнее с распечаткой — распечатайте.

Как проверить полис ОСАГО и не попасть на мошенников

Поддельные полисы — реальная проблема. Мошенники продают недействительные страховки, и водитель узнаёт об этом только при проверке ГИБДД или после ДТП.

Самый надёжный способ — проверить полис в базе Российского союза автостраховщиков (РСА). Для этого нужны серия и номер документа, а также дата, на которую вы проверяете.

Как проверить:

Зайдите на официальный сайт РСА (обязательно проверьте адрес — мошенники делают поддельные копии). Выберите раздел «Проверка полиса ОСАГО». Введите серию, номер и дату проверки. Посмотрите результат.

Возможные статусы в базе РСА:

«Находится у страхователя» — полис действует и всё в порядке.

— полис действует и всё в порядке. «Находится у страховщика» — страховщик ещё не передал данные в базу. Если полис куплен больше трёх дней назад — повод насторожиться.

— страховщик ещё не передал данные в базу. Если полис куплен больше трёх дней назад — повод насторожиться. «Утратил силу» — полис недействителен. Причины: истёк срок, расторжение или мошенничество.

— полис недействителен. Причины: истёк срок, расторжение или мошенничество. «Утерян» — такой полис числится утерянным, его нельзя использовать.

Проверка только по госномеру невозможна. Для полноценного результата нужны именно реквизиты договора.

Признаки поддельного полиса (если на руках бумажный бланк):

длина листа больше стандартного А4;

водяные знаки должны просматриваться;

хаотично расположенные красные точки;

цифры слегка выпуклые, прощупываются;

металлическая полоса на обратной стороне.

Если вам продали подделку — сразу пишите заявление в полицию. И оформляйте новый полис в проверенной компании. Ездить без действующей страховки нельзя — это штраф.

Что делать, если пришёл штраф за ОСАГО

Штраф за отсутствие полиса может прийти по почте или появиться в личном кабинете на «Госуслугах» (если вы подписаны на уведомления).

Ваш алгоритм действий:

Проверьте, действует ли полис. Зайдите в базу РСА, введите серию и номер. Если полис действует на дату нарушения — штраф выписан ошибочно. Если штраф ошибочный — обжалуйте. У вас есть 10 дней с момента получения постановления. Подайте жалобу в ГИБДД или в суд, приложив доказательства: действующий полис, скриншот проверки из базы РСА. Если штраф законный — оплатите со скидкой. В течение 20 дней с момента вынесения постановления можно оплатить 50% от суммы. Для штрафа 800 рублей это 400 рублей. Срок отсчитывается не с момента получения письма, а с даты, указанной в постановлении.

Важно: скидка 50% действует только при оплате в первые 20 дней. После этого — полная сумма.

Заключение

Главное изменение по ОСАГО в 2026 году — это новый закон, который ограничивает количество штрафов за езду без полиса одним в сутки. Его подписал президент 23 марта. Но полная реализация, включая автоматическую фиксацию камерами, начнётся с осени.

До этого момента инспекторы ГИБДД продолжают выявлять нарушителей на дорогах. Размер штрафов не изменился: 800 рублей за первое нарушение, до 5000 — за повторное.

Что важно помнить:

Оформить ОСАГО можно онлайн за 20 минут. Электронный полис равен бумажному по закону.

Стоимость зависит от региона, стажа, КБМ и мощности авто. С декабря 2025 года тарифный коридор расширен.

Проверять полис лучше в базе РСА — это единственный способ убедиться, что он неподдельный.

Если штраф пришёл, а страховка была — обжалуйте в 10-дневный срок. Если всё законно — оплатите в первые 20 дней со скидкой 50%.

Не рискуйте. Оформите полис заранее, проверьте его в реестре РСА и ездите спокойно. Мошенников стало больше, но и способов проверить подлинность — тоже. Будьте внимательны к адресу сайта РСА и не покупайте страховку у сомнительных посредников.

Авторы Андрей Соколов