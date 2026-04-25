Лишние 50 кг — и погнулась крыша: Что нужно знать о перевозке багажа на машине

Когда начинается сезон отпусков и автопутешествий, многие водители загружают вещи на крышу машины. Но делать это нужно правильно, иначе можно повредить автомобиль или попасть в аварию. Эксперты дают несколько простых советов, пишет 110km.ru.

Сколько можно класть на крышу?

У каждой машины есть свой предел. Для обычных легковых седанов — не больше 50 кг вместе с багажником. У кроссоверов — до 80 кг, у больших рамных внедорожников — до 100 кг. Если перегрузить, может погнуться крыша, перестать закрываться двери или лопнуть стёкла.

Какой багажник подходит?

Если у машины есть водостоки (желобки) — берите стальную корзину. Если на крыше рейлинги (продольные дуги) — нужны специальные поперечины. Главное, чтобы они стояли не ближе 50 см друг от друга и были не шире 90 мм.

Что ещё можно сделать?

Если задний ряд сидений свободен, его часто можно сложить и положить длинные вещи внутрь машины. Тяжёлое всегда кладите вниз, чтобы не помять хрупкое.

Как меняется поведение машины?

Груз на крыше сильно портит обтекаемость. Уже на скорости 70 км/ч большой плоский предмет (например, полтора на полтора метра) создаёт подъёмную силу больше 40 кг — его пытается оторвать ветром. К тому же центр тяжести смещается вверх: машина сильнее наклоняется в поворотах и дольше тормозит. Поэтому нельзя резко рулить и быстро ехать. Оптимальная скорость — 90–110 км/ч.

Как правильно крепить груз?

Используйте прочные ремни с храповым механизмом. Крупную вещь фиксируйте минимум двумя ремнями крест-накрест, чтобы при резком торможении её не сдвинуло. Все острые и выступающие части лучше убрать или закрыть плотными чехлами.

Осторожнее с расходом топлива и проверкой

С багажом на крыше бензина уходит минимум на полтора-два литра больше на каждые 100 км. И обязательно на каждой остановке проверяйте, не ослабли ли ремни.

Главное правило: никакой спешки и резких движений. Если соблюдать все эти советы, поездка будет безопасной для всех.

