Компании, готовьтесь: Опытные сотрудники «клюют» на фишинг в два раза быстрее молодёжи

Сотрудники старше 45 лет кликают по фишинговым ссылкам в два раза быстрее молодёжи, но при этом почти никогда не сообщают о подозрительных письмах в службу безопасности. К таким выводам пришли аналитики компании «Стахановец», изучив данные 15 700 работников из семи организаций, сообщает «Газета.ru».

Исследователи выяснили, что злоумышленники атакуют разные возрастные группы через разные каналы. Люди до 30 лет в 62% случаев переходят по ссылкам не из корпоративной почты, а из мессенджеров и соцсетей. Для возрастной категории 45+ такие переходы практически нехарактерны — их опасная зона служебная электронная почта.

«Наш комплекс зафиксировал среднее время от открытия письма до клика по ссылке. Для группы от 18 до 29 лет оно составило 7 минут 40 секунд. Для группы от 45 до 60 лет — 3 минуты 15 секунд. Корреляция с возрастом оказалась устойчивой, чем старше сотрудник, тем быстрее он принимает решение при получении письма, оформленного как официальное», — рассказали аналитики.

Также специалисты отметили, что руководители любого возраста реже остальных сообщают об инцидентах (не более 9%), а частота успешных переходов у них достигает 21% — выше среднего по компаниям. Письма для начальников в три раза чаще содержат персонализированные данные, что говорит о целевом характере атак.

