Мошенники атакуют крупные компании письмами о «доследственной проверке»

Мошенники рассылают сотрудникам крупных российских компаний письма от имени правоохранительных органов. В них требуют пройти якобы доследственную проверку рабочего места, сообщили в МВД России.

По данным ведомства, об атаках на крупные организации сообщили эксперты «Лаборатории Касперского». Сотрудникам на рабочую почту приходит письмо с постановлением и требованием о неразглашении.

Жертве предлагают заполнить анкету о рабочем устройстве, действиях в определённые даты, программах удалённого доступа и личных данных. Затем злоумышленники присылают программу, которая на деле оказывается троянцем. Он проникает в корпоративную сеть для разведки и последующего шифрования инфраструктуры с требованием выкупа.

«Доследственная проверка рабочего места» — выдумка мошенников», — подчеркнули в МВД.

В ведомстве уточнили, что доследственная проверка по заявлению о преступлении действительно предусмотрена статьёй 144 УПК РФ. Но в её рамках следователь или дознаватель не рассылает анкеты по электронной почте и не требует запускать на рабочем компьютере «средство технического исследования».

