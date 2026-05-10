Мошенники атакуют крупные компании письмами о «доследственной проверке»
МВД: «Доследственная проверка рабочего места» — выдумка мошенников
Мошенники рассылают сотрудникам крупных российских компаний письма от имени правоохранительных органов. В них требуют пройти якобы доследственную проверку рабочего места, сообщили в МВД России.
По данным ведомства, об атаках на крупные организации сообщили эксперты «Лаборатории Касперского». Сотрудникам на рабочую почту приходит письмо с постановлением и требованием о неразглашении.
Жертве предлагают заполнить анкету о рабочем устройстве, действиях в определённые даты, программах удалённого доступа и личных данных. Затем злоумышленники присылают программу, которая на деле оказывается троянцем. Он проникает в корпоративную сеть для разведки и последующего шифрования инфраструктуры с требованием выкупа.
«Доследственная проверка рабочего места» — выдумка мошенников», — подчеркнули в МВД.
В ведомстве уточнили, что доследственная проверка по заявлению о преступлении действительно предусмотрена статьёй 144 УПК РФ. Но в её рамках следователь или дознаватель не рассылает анкеты по электронной почте и не требует запускать на рабочем компьютере «средство технического исследования».
Ранее Life.ru сообщал, что мошенники крадут деньги у американцев через фальшивые предложения о работе. Схема выглядит так: предложение о работе выглядит правдоподобно и приходит якобы от известной компании. Но вместо ссылок на фишинговые сайты «рекрутер» просто просит ответить «да» на вопрос о заинтересованности в вакансии.
