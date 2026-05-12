Двухфакторная защита больше не спасёт? В ГД раскрыли схему, которая даёт аферистам доступ к телефону

Появилась новая схема мошенничества, при которой злоумышленники распространяют вредоносные файлы под видом «полезного» контента от знакомых — электронных книг, приложений, антивирусов или инструкций. Об этом Life.ru рассказал член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.

«Такие рассылки активно распространяются через социальные сети и мессенджеры, зачастую от имени знакомых или скомпрометированных аккаунтов, что значительно повышает уровень доверия к ним», — предупреждает депутат.

Суть схемы заключается в том, что пользователь сам устанавливает вредоносное программное обеспечение, не подозревая об этом. После скачивания и открытия файла на устройство попадает вирус, который предоставляет мошенникам удалённый доступ к смартфону. В результате злоумышленники могут перехватывать SMS-сообщения, включая коды подтверждения, отслеживать звонки и фактически управлять устройством.

При этом такие атаки позволяют обходить стандартные меры защиты, включая двухфакторную аутентификацию. Получая доступ к SMS и уведомлениям, мошенники могут входить в банковские приложения, подтверждать операции и выводить средства со счетов пользователя без его ведома.

Дополнительный риск связан с тем, что вредоносные файлы часто маскируются под актуальные и востребованные предложения — на фоне роста интереса к цифровой безопасности и бесплатному контенту пользователи теряют бдительность, чем и пользуются злоумышленники.

Чтобы защитить себя, необходимо соблюдать базовые правила цифровой гигиены: не скачивать файлы из непроверенных источников, не открывать вложения от незнакомых отправителей и с осторожностью относиться даже к сообщениям от знакомых, если они выглядят нетипично. Также важно использовать антивирусное ПО и регулярно обновлять систему безопасности устройства. В условиях роста подобных атак именно внимательность пользователя остаётся ключевым фактором защиты. Антон Немкин Член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия»

Ранее в России появилась новая схема мошенничества, которая нацелена на владельцев загородных участков и связана с фиктивными нарушениями земельного законодательства. Речь идёт о предупреждении Росреестра: владельцам загородных участков приходят сообщения о мнимых нарушениях земельных норм, после чего жертве предлагают перейти по ссылке и заплатить штраф будто бы со скидкой, а следующим шагом аферистов становится попытка взять под контроль аккаунт гражданина на портале «Госуслуги».