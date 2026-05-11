11 мая, 14:56

МВД предупредило дачников о новой схеме мошенничества с «штрафами со скидкой»

В России появилась новая схема мошенничества, которая нацелена на владельцев загородных участков и связана с фиктивными нарушениями земельного законодательства. Об этом ТАСС сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

В министерстве пояснили, что речь идёт о предупреждении Росреестра: владельцам загородных участков приходят сообщения о мнимых нарушениях земельных норм, после чего жертве предлагают перейти по ссылке и заплатить штраф будто бы со скидкой, а следующим шагом аферистов становится попытка взять под контроль аккаунт гражданина на портале «Госуслуги».

В Министерстве внутренних дел подчеркнули: административный штраф никогда не выставляют через SMS или мессенджеры с помощью ссылок. Единственным законным основанием для оплаты является официальное постановление о назначении наказания, которое подписано уполномоченным лицом и вручено лично под подпись, отправлено заказным письмом либо через портал «Госуслуги».

Кроме того, в ведомстве акцентировали внимание на том, что наказание за нарушение земельных норм не наступает неожиданно — перед этим в обязательном порядке проводятся контрольные мероприятия, и собственника участка оповещают о них заранее. Там же добавили: когда гражданину приходит сообщение о штрафе за дачный надел, однако до этого он не получал ни одного официального извещения о какой-либо проверке, то в абсолютном большинстве случаев за этим стоят именно мошенники.

Мошенники атакуют крупные компании письмами о «доследственной проверке»

Ранее сообщалось, что одной из самых распространённых ошибок пользователей остаётся вход на сайты через аккаунты соцсетей. После такой авторизации сторонний ресурс может сохранить доступ к личным данным и активным сессиям. Следует регулярно проверять настройки безопасности и отключать неизвестные или давно забытые подключения.

Вероника Бакумченко
