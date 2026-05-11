МВД предупредило дачников о новой схеме мошенничества с «штрафами со скидкой»

В России появилась новая схема мошенничества, которая нацелена на владельцев загородных участков и связана с фиктивными нарушениями земельного законодательства. Об этом ТАСС сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

В министерстве пояснили, что речь идёт о предупреждении Росреестра: владельцам загородных участков приходят сообщения о мнимых нарушениях земельных норм, после чего жертве предлагают перейти по ссылке и заплатить штраф будто бы со скидкой, а следующим шагом аферистов становится попытка взять под контроль аккаунт гражданина на портале «Госуслуги».

В Министерстве внутренних дел подчеркнули: административный штраф никогда не выставляют через SMS или мессенджеры с помощью ссылок. Единственным законным основанием для оплаты является официальное постановление о назначении наказания, которое подписано уполномоченным лицом и вручено лично под подпись, отправлено заказным письмом либо через портал «Госуслуги».

Кроме того, в ведомстве акцентировали внимание на том, что наказание за нарушение земельных норм не наступает неожиданно — перед этим в обязательном порядке проводятся контрольные мероприятия, и собственника участка оповещают о них заранее. Там же добавили: когда гражданину приходит сообщение о штрафе за дачный надел, однако до этого он не получал ни одного официального извещения о какой-либо проверке, то в абсолютном большинстве случаев за этим стоят именно мошенники.

Ранее сообщалось, что одной из самых распространённых ошибок пользователей остаётся вход на сайты через аккаунты соцсетей. После такой авторизации сторонний ресурс может сохранить доступ к личным данным и активным сессиям. Следует регулярно проверять настройки безопасности и отключать неизвестные или давно забытые подключения.