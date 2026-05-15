ФСБ задержала в Мариуполе шпионку Киева, которая не поняла, что шпионила

Федеральная служба безопасности (ФСБ) сообщила о задержании в Мариуполе 36-летней женщины, которая передавала информацию о Российской армии украинской стороне. Об этом 15 мая рассказали в главном управлении ФСБ по Донецкой Народной Республике.

Задержание шпионки. Видео © ЦОС ФСБ

Против жительницы возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене. По версии следствия, женщина получила задание через мессенджер от сотрудника украинских спецслужб. Он попросил её проверить объект, на котором, как объяснил мужчина, стояли два грузовика его знакомого.

«Два грузовика, попросил проехать мимо, посмотреть, что там происходит. Я это выполнила, передала ему информацию», — заявила подозреваемая.

Позже женщина узнала, что объект имел военное назначение. Свою вину она признала и сотрудничает со следствием.

В России за 2025 год было вынесено более 200 приговоров по делам о государственной измене. Об этом сообщают официальные источники. По статье 275 УК РФ осуждены 219 человек. Кроме того, 14 человек получили наказание за шпионаж (ст. 276), а 29 — за сотрудничество с иностранными государствами (ст. 275.1). Все осуждённые направлены в исправительные колонии, двое при этом приговорены к пожизненному заключению.