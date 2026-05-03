В России за 2025 год вынесено более 200 приговоров по делам о госизмене

В 2025 году российские суды вынесли уже более 200 приговоров по уголовным делам о госизмене — 219 человек осуждены по ст. 275 УК РФ, сообщили в пресс-службе Верховного суда.

Также 14 человек осуждены за шпионаж (ст. 276) и 29 — за сотрудничество с иностранным государством (ст. 275.1). Все осуждённые приговорены к лишению свободы, а двое из них получили пожизненные сроки.

Ранее Life.ru рассказывал, что экс-сотрудницу оборонного предприятия в Перми осудили на 12,5 лет за госизмену. Женщина передавала иностранным спецслужбам секретные данные о российском оборонно-промышленном комплексе.