Не жилось спокойно: Россиянин решил поиграть в разведчика на старости лет, но проиграл ФСБ

Сотрудники ФСБ пресекли противоправную деятельность 63-летнего жителя Краснодара. Мужчину подозревают в государственной измене: по версии следствия, он активно сотрудничал с украинскими спецслужбами.

Согласно материалам дела, фигурант самостоятельно нашел контакт с представителем СБУ через популярный мессенджер. Он отправлял куратору фотографии и точные координаты предприятий топливно-энергетического комплекса, расположенных в Краснодарском и Ставропольском краях.

Помимо энергетических объектов, интересы злоумышленника распространялись на военную инфраструктуру. Он фиксировал места дислокации подразделений, обеспечивающих охрану воздушного пространства региона, и передавал эти сведения противнику.

По заданию зарубежных кураторов задержанный вел сбор персональных данных сотрудников одного из местных предприятий. Также он предпринимал попытки взломать корпоративную почту этой компании, чтобы предоставить доступ иностранной стороне.

Следственный отдел УФСБ возбудил уголовное дело по статье 275 УК РФ. Сейчас подозреваемый находится под стражей, ему грозит суровое наказание за «оказание иной помощи иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности РФ».

В ведомстве подчеркнули, что каждый, кто решится на подобное содействие противнику, обязательно будет найден и ответит перед законом за предательство.

Ранее Life.ru сообщал, что в Калужской области под стражу отправилась бывший продюсер федеральных средств массовой информации, которой предъявлено обвинение по статье о публичных призывах к террористической деятельности (205.2 УК РФ). Поводом для уголовного преследования стали записи, обнаруженные сотрудниками регионального УФСБ в социальных сетях женщины.