29 апреля, 11:03

«Что тебе не сиделось?»: Семья схваченного в Крыму агента Киева закатила скандал при ФСБ

Родственники крымского диверсанта устроили скандал при сотрудниках ФСБ

Напряжённая сцена разыгралась во время обыска у родственницы украинского агента, схваченного в Крыму. Узнав о его мотивах, близкие устроили настоящий скандал.

Задержанный в Крыму россиянин готовил теракт против силовика. Видео © ЦОС ФСБ

Сотрудникам ФСБ пришлось пробираться через несколько заборов в частном секторе, чтобы наконец поймать подозреваемого. Сам мужчина признался родным, что толкнуло его на сотрудничество – банальная нехватка денег.

«Зачем тебе деньги?» — в отчаянии воскликнула одна из женщин, заламывая руки.

«Что тебе не сиделось?» — сказала другая.

После всех следственных действий диверсанта увезли в отделение.

ФСБ показала видео слежки и ликвидации диверсантов во время перестрелки в Коми
ФСБ показала видео слежки и ликвидации диверсантов во время перестрелки в Коми

Напомним, на допросе злоумышленник сообщил, что был завербован в 2025 году под псевдонимом Хан. Ему было поручено ликвидировать крупного силовика и устроить взрывы на станциях. Для этого он забрал из тайника два комплекта взрывчатки и проводил разведку, отправляя фото куратору.

Обложка © ЦОС ФСБ

Наталья Демьянова
