Задержанный в Крыму россинин планировал убийство сотрудника правоохранительных органов. По данным ведомства, фигурант был завербован представителями украинских спецслужб в начале 2025 года. За выполнение «заказа» ему пообещали крупное денежное вознаграждение. Мужчина получил оперативный псевдоним Хан и приступил к подготовке покушения.

Задержанный в Крыму россинин готовил теракт против силовика.

«В 2025 году я был завербован украинскими спецслужбами под псевдонимом Хан. По заданию куратора я должен был ликвидировать [руководителя одной из правоохранительных структур] путём подрыва», — рассказал задержанный на допросе.

В ходе подготовки к убийству злоумышленник действовал методично: он изучал маршруты передвижения жертвы, отслеживал график и место проживания, чтобы выбрать оптимальный момент для закладки взрывного устройства. Помимо подготовки к покушению, в его задачи входило совершение серии диверсий на объектах энергетической инфраструктуры региона.

Довести преступный умысел до конца не удалось. Кураторы дистанционно передали мужчине координаты тайника, где находились два комплекта взрывных устройств. Однако, как только подозреваемый попытался изъять «посылку» из схрона, он был задержан сотрудниками ФСБ.

В ходе допроса задержанный признался, что основным мотивом стала жажда лёгкой наживы. Теперь вместо обещанных денег он стал фигурантом уголовного дела о приготовлении к террористическому акту, покушении на жизнь правоохранителя и незаконном обороте взрывчатых веществ. Следственные действия продолжаются.

