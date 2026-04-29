ФСБ задержала подозреваемого в подготовке подрыва инфраструктуры Крыма

Сотрудники ФСБ пресекли деятельность 49-летнего мужчины, который действовал по указке иностранных кураторов. Злоумышленник планировал совершить серию атак против высокопоставленного правоохранителя и критически важных энергообъектов Крыма.

По версии следствия, задержанный получил от связных компоненты для создания опасных предметов. Он успел провести разведку места жительства потенциальной жертвы и подготовить план закладки взрывных устройств. После выполнения преступных задач мужчина намеревался сбежать за пределы страны.

При обыске оперативники обнаружили готовое к применению радиоуправляемое устройство осколочно-фугасного действия. Вес опасного груза составил два килограмма. Также изъяты компоненты иностранного производства, предназначенные для сборки еще двух бомб.

Мужчину завербовали через мессенджер в текущем году. До получения задания на подрыв он занимался шпионажем: фиксировал расположение воинских частей, складов горючего и позиций противовоздушной обороны, передавая точные координаты противнику.

В настоящий момент фигуранту предъявлены обвинения в подготовке террористического акта и незаконном обороте взрывчатых веществ. Следственные органы возбудили соответствующие уголовные дела по статьям Уголовного кодекса РФ.

Решением суда подозреваемый арестован и помещен в следственный изолятор. Сейчас проводятся дополнительные оперативные мероприятия для выявления возможных сообщников и установления всех эпизодов деятельности задержанного.

Ранее в Следственном комитете рассказали, как мошенники под видом сотрудников спецслужб вербуют подростков для совершения диверсий на территории России. Один из последних примеров — дело 17-летнего учащегося кулинарного колледжа из Петербурга. Он поверил, что стал внештатным агентом и начал выполнять поручения «коллег».