ФСБ показала видео слежки и ликвидации диверсантов во время перестрелки в Коми

ФСБ опубликовала кадры операции в Коми, в ходе которой были ликвидированы двое мужчин. По данным ведомства, они готовили диверсию с использованием беспилотников.

Видео © ФСБ РФ

Инцидент произошёл в Ухте. Как утверждается, фигуранты получили задание от украинской разведки и извлекли дроны из заранее оборудованного тайника. По версии следствия, они планировали атаковать нефтяное предприятие. Для этого использовались беспилотники с самодельными взрывными устройствами. По данным ведомства, целью был подрыв инфраструктуры. В переписке, обнаруженной в телефонах, обсуждался сценарий атаки: «Желательно, чтобы не только трубы разорвало, но и загорелось», — говорит на записи один из диверсантов.

При попытке задержания мужчины оказали вооружённое сопротивление. В ходе перестрелки они были ликвидированы ответным огнём, при этом сотрудники и мирные жители не пострадали. На месте изъяты два беспилотника с боевой частью, снаряжённой взрывчатым веществом иностранного производства, а также два пистолета Макарова. В устройствах фигурантов обнаружены данные, подтверждающие подготовку преступления.

Возбуждено уголовное дело о приготовлении к диверсии. Обстоятельства произошедшего уточняются.