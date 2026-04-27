Два диверсанта ликвидированы в ходе перестрелки при попытке атаковать НПЗ в Коми

Сотрудники ФСБ России предотвратили попытку атаки беспилотников на нефтяной объект в Республике Коми. Операция прошла в городе Ухта, сообщили в Центре общественных связей ведомства.

По данным силовиков, двое граждан России действовали по заданию иностранных спецслужб. Они извлекли из заранее подготовленного тайника беспилотники, оснащённые самодельными взрывными устройствами, планируя подрыв предприятия.

«При попытке задержания сотрудниками ФСБ России указанные лица оказали вооружённое сопротивление и в ходе перестрелки были ликвидированы ответным огнём. Сотрудники органов безопасности и гражданское население не пострадали», — отметили в ФСБ.

На месте были обнаружены два дрона с боевыми частями, оружие и средства связи. В телефонах, как отмечается, содержались данные, подтверждающие причастность к подготовке диверсии.

Также установлено, что подозреваемые передавали сведения о нефтяной инфраструктуре и персонале силовых структур через иностранные мессенджеры. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о подготовке диверсии.

Ранее сообщалось, что в Калужской области суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для бывшего продюсера федеральных СМИ. Женщине предъявили обвинение по статье о публичных призывах к террористической деятельности. Основанием для уголовного дела стали публикации в её социальных сетях, которые выявили сотрудники регионального управления ФСБ.