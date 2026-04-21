Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 апреля, 10:07

Экс-сотрудница пермского оборонного завода получила 12,5 лет за госизмену

Обложка © freepik/rawpixel.com

Суд утвердил приговор бывшей сотруднице пермского оборонного предприятия, осуждённой за госизмену. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ России по Пермскому краю.

Женщина признана виновной по статье 275 УК РФ. Суд назначил ей наказание в виде 12 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Защита не смогла оспорить приговор.

По данным ФСБ, пермячка добровольно установила контакт с иностранными спецслужбами через интернет и передавала им секретные сведения об оборонно-промышленном комплексе. Приговор вступил в законную силу. Другие подробности дела не раскрываются в интересах следствия.

Ранее сотрудники ФСБ задержали в Ярославской области три преступные группы, которые помогали украинским кол-центрам выманивать деньги у россиян. Задержанным грозит обвинение в госизмене. Они обеспечивали работу sim-боксов, позволяющих мошенникам легко дозваниваться до граждан. Изъято 4 sim-бокса, более 2 тысяч sim-карт и другое оборудование. Возбуждены три уголовных дела.

Анастасия Никонорова
  • Новости
  • ФСБ России
  • Криминал
  • Происшествия
  • Пермский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar