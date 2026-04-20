Жителя Свердловской области приговорили в Курске к 19 годам за госизмену

Курский областной суд приговорил жителя Свердловской области Александра Пустрашова к 19 годам лишения свободы за государственную измену. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судебной системы региона.

Согласно материалам, фигурант 1985 года рождения стал противником внутренней политики РФ и увлёкся идеологией украинского военизированного объединения. Через мессенджер мужчина сообщил представителям данного формирования о желании работать против безопасности России. Вскоре он начал переписку со спецслужбами Украины.

Приехав в командировку в Курскую область, осуждённый получил задание: выявить объекты инфраструктуры, наиболее уязвимые для атак дронов. Он осмотрел их визуально, зафиксировал координаты через мобильное устройство и передал сведения на сторону.

Суд признал Пустрашова виновным по статье 275 УК РФ (шпионаж). Наказание — 19 лет строгого режима, штраф 400 тысяч рублей и ограничение свободы ещё на полтора года после освобождения. Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован.

