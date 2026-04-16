Получившего российский паспорт беженца с Украины осудили на 18 лет за попытку теракта

Центральный окружной военный суд приговорил к 18 годам лишения свободы 55-летнего Андрея Лазаренко, проживавшего в Мордовии. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

По данным ведомства, мужчину признали виновным в покушении на теракт и покушении на государственную измену. Первые пять лет он должен провести в тюрьме, остальной срок — в колонии строгого режима.

Как утверждает ФСБ, после начала спецоперации Лазаренко в составе группы беженцев оказался в Большеберезниковском районе Мордовии и позже получил российское гражданство. Затем он начал переписываться в Telegram с представителями запрещенной в РФ украинской террористической организации и предложил устроить поджог административного здания в Мордовии. Взамен он рассчитывал на помощь с возвращением на Украину и денежное вознаграждение.

При попытке поджога мужчину задержали. У него обнаружили бутылки с самодельной зажигательной смесью, а в телефоне — переписку с куратором.

Уголовное дело расследовали по статьям о покушении на террористический акт и покушении на государственную измену. Приговор пока не вступил в законную силу

