ФСБ накрыла три группы пособников украинских колл-центров в Ярославской области

В Ярославской области сотрудники ФСБ задержали три преступные группы, которые помогали сотрудникам украинским кол-центров выманивать деньги у россиян. Информацией поделились в Центре общественных связей (ЦОС) Федеральной службы безопасности России. Задержанным грозит обвинение по статье о госизмене.

Задержание пособников кол-центров Украины. Видео © ФСБ России

«На территории Ярославской области пресечена деятельность трёх межрегиональных преступных групп, содействовавших украинским кол-центрам в мошенничестве и вымогательстве у россиян денежных средств для их последующего использования в интересах ВСУ», — говорится в тексте.

По данным следствия, подозреваемые обеспечивали функционирование GSM-шлюзов (sim-боксов), что позволяло мошенникам легко выходить на телефонный контакт с россиянами. Во время обыска силовики изъяли 4 sim-бокса, более 2 тысяч sim-карт и иное спецоборудование. Возбуждены сразу три уголовных дела по ч. 3 ст. 274.3 УК РФ (незаконное использование абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции). Подозреваемые арестованы.

Следствие также выяснило, что sim-боксы помогали в диверсионно-террористической деятельности на территории России, что в дальнейшем суд может расценить как государственную измену. Дело будет переквалифицировано на статьи 275, 205, 210 УК РФ (госизмена, теракт, участие в преступном сообществе), заверили в ФСБ.

Ранее в Москве задержали мужчину и женщину, которые обеспечивали работу телефонных мошенников через специальное оборудование. Подозреваемые подключились к схеме через предложение о «высокооплачиваемой работе» в мессенджере и, вероятно, не осознавали, что участвуют в противоправной деятельности. Их задачей было поддерживать стабильную связь для звонков.