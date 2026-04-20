ФСБ показала видео задержания немки и исламиста, готовивших теракт в Пятигорске

ФСБ показала видео задержания мужчины и гражданки Германии, которые должны были устроить подрыв у здания правоохранителей в Пятигорске. Свою вину задержанные признали, действовали они по указанию украинских кураторов.

Подозреваемый — 29-летний гражданин одной из среднеазиатских республи. На допросе он признался, что является сторонником радикальной идеологии. По заданию кураторов он должен был произвести дистанционный подрыв бомбы, которую к объекту несла в рюкзаке немка. Женщина должна была погибнуть на месте. Взрыв планирвоался в оживлённые часы рабочего дня, чтобы жертв было как можно больше.

59-летняя гражданка Германии также рассказала, что приехала в Россиию только в 2022 году и сразу с ней на связь вышли лица с Украины. Длительное время она использовалась противником в качестве так называемого дропа при организации мошеннических схем в отношении россиян. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч 2 ст. 205 (покушение на террористический акт) УК РФ.

