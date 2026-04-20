ФСБ: Задержанная в Пятигорске немка согласилась работать на Киев ради денег

Гражданка Германии, которую задержали в Пятигорске (Ставропольский край), согласилась участвовать в подготовке теракта ради денег. Об этом она сама рассказала на видео, распространенном ФСБ.

Женщина пояснила, что имеет немецкий паспорт с 1995 года, а в Россию приехала в 2022-м. В апреле этого года в интернете с ней вышел на связь неизвестный с украинским акцентом.

Незнакомец предложил ей высокооплачиваемую работу. Иностранка дала своё согласие.

Уже 9 апреля куратор поручил доставить сумку на территорию одного из объектов правоохранительных органов. Внутри, как пояснила задержанная, находилось взрывное устройство.

Напомним, ранее сообщалось, что ФСБ предотвратила теракт в Пятигорске с участием гражданки Германии. По данным ведомства, террористы хотели устроить взрыв у объекта одного из правоохранительных органов. Взрывное устройство удалось своевременно выявить и нейтрализовать. Гражданку Германии, которая несла бомбу, задержали.