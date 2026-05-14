Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 мая, 07:40

«Помочь Украине как-то»: ФСБ показала видео задержания двух крымчан за слив координат С-400

ФСБ показала видео задержания двух жителей Крыма за слив координат С-400 Киеву

Обложка © ЦОС ФСБ

Обложка © ЦОС ФСБ

ФСБ задержала двух жителей Крыма, которых подозревают в сотрудничестве с украинскими спецслужбами. Об этом сообщили в ЦОС Федеральной службы безопасности, приложив видео задержания.

ФСБ задержала двух жителей Крыма. Видео © ЦОС ФСБ

Один из задержанных, по данным силовиков, передавал Киеву фото, видео и координаты российских военных объектов на полуострове. Он слил украинским спецслужбам данные о расположении зенитно-ракетных комплексов С-400, сообщил в ЦОС ФСБ. Житель села Ильинка Красноперекопского района разместил сведения о местоположении ЗРК в Telegram-сообществе, которое контролировалось украинскими спецслужбами.

«Открыл телеграм-канал, зарегистрировал себе страничку и зашёл на сайт. И скинул координаты ракетной установки. Хотел помочь Украине хоть как-то», — признался подозреваемый на допросе.

Кинувшего коктейли Молотова в здание ФСБ посадили на 12,5 лет
Кинувшего коктейли Молотова в здание ФСБ посадили на 12,5 лет

Ранее Life.ru рассказывал, что ФСБ задержала двух жителей Крыма по подозрению в государственной измене. Один из задержанных вышел на представителя украинской военной разведки и передавал ему фото, видео и координаты объектов ВС РФ. Второй собирал персональную информацию о бойцах теробороны.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • ФСБ России
  • Украина
  • Силовые структуры
  • Политика
  • Крым, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar