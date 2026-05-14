«Помочь Украине как-то»: ФСБ показала видео задержания двух крымчан за слив координат С-400

ФСБ задержала двух жителей Крыма, которых подозревают в сотрудничестве с украинскими спецслужбами. Об этом сообщили в ЦОС Федеральной службы безопасности, приложив видео задержания.

Один из задержанных, по данным силовиков, передавал Киеву фото, видео и координаты российских военных объектов на полуострове. Он слил украинским спецслужбам данные о расположении зенитно-ракетных комплексов С-400, сообщил в ЦОС ФСБ. Житель села Ильинка Красноперекопского района разместил сведения о местоположении ЗРК в Telegram-сообществе, которое контролировалось украинскими спецслужбами.

«Открыл телеграм-канал, зарегистрировал себе страничку и зашёл на сайт. И скинул координаты ракетной установки. Хотел помочь Украине хоть как-то», — признался подозреваемый на допросе.

Ранее Life.ru рассказывал, что ФСБ задержала двух жителей Крыма по подозрению в государственной измене. Один из задержанных вышел на представителя украинской военной разведки и передавал ему фото, видео и координаты объектов ВС РФ. Второй собирал персональную информацию о бойцах теробороны.