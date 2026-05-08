Кинувшего коктейли Молотова в здание ФСБ посадили на 12,5 лет

Суд приговорил москвича Егора Графова к 12 с половиной годам колонии строгого режима. Он кинул два коктейля Молотова в здание ФСБ на Лубянке. Об этом сообщает ТАСС из зала суда.

Это случилось в марте 2024 года. Суд признал мужчину виновным в теракте и вандализме.

Первые три года осуждённый проведёт в тюрьме, остальное — в колонии строгого режима. Также ему назначили штраф в миллион рублей и ещё год ограничения свободы после освобождения.

Графову 26 лет, у него два гражданства — России и Израиля. На суде он признал свою вину и раскаялся. Адвокаты говорят, что мужчина попал под влияние украинских мошенников и сам стал жертвой. Приговор пока не вступил в силу, его можно обжаловать.

Ранее стало известно, что в России за 2025 год суды вынесли более 200 приговоров по делам о государственной измене. По статье 275 УК РФ были осуждены 219 граждан. Ещё 14 человек получили срок за шпионаж (ст. 276), а 29 — за взаимодействие с иностранными государствами (ст. 275.1). Все виновные направлены в колонию, причём двое из них приговорены к пожизненному лишению свободы.