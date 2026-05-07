7 мая, 15:48

В Московской области мужчину осудили на 15 лет за госизмену

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / nampix

Московский областной суд приговорил мужчину к 15 годам колонии строгого режима по делу о государственной измене. Об этом сообщили в пресс-службе судов Московской области.

«Суд признал Халилова И. Р. виновным и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет, с отбыванием наказания в ИК строгого режима», — говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что фигурант совершил преступление, перейдя на сторону противника.

Ранее оперативники ФСБ пресекли противоправную деятельность целой группы из семи человек, действовавших в пользу украинской стороны. Масштабные оперативные мероприятия затронули восемь субъектов РФ. География простирается от Удмуртской Республики до Забайкальского края. В этих регионах прошли крупные оперативные действия.

Александра Мышляева
