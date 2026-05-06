ФСБ задержала семерых пособников украинских спецслужб и экстремистов

Оперативники ФСБ пресекли деятельность семерых фигурантов, работавших в интересах Киева. Масштабная операция прошла в восьми субъектах страны, от Удмуртии до Забайкальского края.

Пятеро задержанных — четверо россиян и один иностранец — выполняли инструкции кураторов. Они собирали разведданные об оборонных предприятиях, транспортных узлах и военнослужащих. Полученные сведения передавались через мессенджер Telegram для подготовки диверсий.

Как отметили в ЦОС ФСБ, преступники действовали в Ижевске, Астрахани, Барнауле и Благовещенске. В отношении этой группы уже возбуждены уголовные дела по ряду тяжких статей, включая подготовку к терактам, содействие диверсионной деятельности и незаконный оборот взрывчатых веществ.

Параллельно в Кингисеппе, Чите и Томске выявили еще троих человек. Они использовали социальные сети для пропаганды насилия. Подозреваемые публично оправдывали атаки БПЛА по российским объектам ТЭК и теракт на Крымском мосту.

Злоумышленники не просто транслировали радикальные идеи, но и призывали к совершению новых атак на гражданскую инфраструктуру. По данным фактам следователи возбудили дела о публичном оправдании террористической деятельности.

Теперь всем задержанным предстоит понести ответственность. За подготовку к терактам фигурантам грозит наказание вплоть до пожизненного заключения. За интернет-пропаганду экстремизма законом также предусмотрены длительные тюремные сроки.

Ранее стало известно, что в России за 2025 год суды вынесли более 200 приговоров по делам о государственной измене. По статье 275 УК РФ осуждены 219 человек. Также 14 человек получили наказание за шпионаж (ст. 276), а 29 — за сотрудничество с иностранными государствами (ст. 275.1). Все осуждённые отправлены в колонию, двое из них приговорены к пожизненному заключению.