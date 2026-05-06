Охота на пособников Киева: ФСБ задержала группу диверсантов в нескольких городах страны

Федеральная служба безопасности Российской Федерации пресекла деятельность группы лиц, занимавшихся подготовкой диверсионно-террористических актов. По данным Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ, были задержаны четверо граждан России и один иностранец.

Задержания прошли в Ижевске, Барнауле, Благовещенске и Астрахани. Согласно материалам дела, фигуранты действовали по прямому заданию украинских спецслужб. В их задачи входил сбор разведывательной информации об объектах оборонно-промышленного комплекса (ОПК) и критически важной транспортной инфраструктуре.

Кроме того, злоумышленники собирали сведения о российских военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. Полученная информация предназначалась для последующего совершения диверсий и терактов. Координация преступной деятельности осуществлялась через мессенджер Telegram. В настоящее время проводятся следственные действия.

Ранее стало известно, что в России за 2025 год суды вынесли более 200 приговоров по делам о государственной измене. По статье 275 УК РФ осуждены 219 человек. Также 14 человек получили наказание за шпионаж (ст. 276), а 29 — за сотрудничество с иностранными государствами (ст. 275.1). Все осуждённые отправлены в колонию, двое из них приговорены к пожизненному заключению.