5 мая, 12:44

ФСБ показала видео задержания иностранных вербовщиков в Анапе

ФСБ показала задержание в Анапе подозреваемых в вербовке для террористической организации.

В Краснодарском крае задержаны участники предполагаемой законспирированной ячейки международной террористической организации. УФСБ России по Краснодарскому краю опубликовало видеозапись спецоперации в Анапе.

ФСБ показала задержание в Анапе подозреваемых в вербовке для террористической организации. Видео © УФСБ по Краснодарскому краю

На кадрах видно, как силовики с оружием входят в квартиру, где находились подозреваемые. Далее демонстрируются изъятые мобильные телефоны и литература, запрещённая к распространению в России и признанная экстремистской.

По данным ведомства, группа занималась вербовкой граждан с целью их отправки в Сирию для участия в деятельности террористической организации.

Ранее сообщалось, что в результате проведённой спецоперации были задержаны трое участников группы. В состав ячейки входили граждане одной из республик Центральной Азии. Следствие установило, что они действовали по указанию эмиссаров и проводили тайные собрания.

Милена Скрипальщикова
