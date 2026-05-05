ФСБ показала видео задержания иностранных вербовщиков в Анапе

В Краснодарском крае задержаны участники предполагаемой законспирированной ячейки международной террористической организации. УФСБ России по Краснодарскому краю опубликовало видеозапись спецоперации в Анапе.

Видео © УФСБ по Краснодарскому краю

На кадрах видно, как силовики с оружием входят в квартиру, где находились подозреваемые. Далее демонстрируются изъятые мобильные телефоны и литература, запрещённая к распространению в России и признанная экстремистской.

По данным ведомства, группа занималась вербовкой граждан с целью их отправки в Сирию для участия в деятельности террористической организации.

Ранее сообщалось, что в результате проведённой спецоперации были задержаны трое участников группы. В состав ячейки входили граждане одной из республик Центральной Азии. Следствие установило, что они действовали по указанию эмиссаров и проводили тайные собрания.