ФСБ задержала в Анапе вербовщиков, готовивших боевиков для Сирии

В Анапе сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю пресекли деятельность законспирированной ячейки международной террористической организации (МТО). В ходе спецоперации задержаны трое участников группы.

По данным ведомства, в состав ячейки входили граждане одной из республик Центральной Азии. Следствие установило, что злоумышленники действовали по заданию эмиссаров: они проводили тайные собрания и вели целенаправленную работу по распространению террористической идеологии.

Основной целью группы была вербовка соотечественников для их последующей отправки в Сирию. Там завербованные лица должны были принимать непосредственное участие в деятельности террористической организации.

В результате комплекса оперативно-разыскных мероприятий сотрудники ФСБ задержали всех троих участников ячейки. В настоящее время с задержанными проводятся следственные действия.

Ранее в Самаре сообщалось о задержании бывшего сотрудника прокуратуры по делу, связанному с деятельностью запрещённого экстремистского объединения футбольных фанатов. Фигурантом стал 31-летний Сергей Рязанцев, которого подозревают в попытке возрождения запрещённого движения The Opposition Young Supporters* (T.O.Y.S.*).

