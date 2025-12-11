В Самаре экс-прокурора арестовали за связь с экстремистским околофутбольным движением

В Самаре арестовали бывшего сотрудника прокуратуры, подозреваемого в попытке возродить запрещённое экстремистское движение футбольных фанатов. Об этом сообщает Baza. Официальные ведомства пока что не комментировали ситуацию.

31-летнего Сергея Рязанцева обвиняют в распространении символики и участии в собраниях запрещённого околофутбольного объединения The Opposition Young Supporters* (T.O.Y.S.*). Суд избрал ему меру пресечения в виде двухмесячного заключения под стражей.

По данным следствия, Рязанцев пытался возобновить деятельность движения. Он свою вину не признаёт. Это не первый случай задержания участников T.O.Y.S.* — уже были арестованы ещё трое человек, включая судимого за двойное убийство.

Ранее суд в Москве отправил под арест бойца ММА Заура Исмаилова, который решил устроить «спарринг» с памятником ветеранам МЧС в сквере Дмитрия Михайлика, зачем-то сняв свои действия на видео и опубликовал на личной странице в соцсети. Ролик спортсмен вскоре удалил, а также признал свою вину и раскаялся.

Всё о происшествиях, задержаниях и работе правоохранителей — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.