Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 декабря, 10:52

Суд арестовал бойца ММА, устроившего «спарринг» с памятником ветеранам МЧС

Обложка © Telegram / Прокуратура Москвы

Обложка © Telegram / Прокуратура Москвы

Московский суд отправил под арест бойца MMA Заура Исмаилова, который выложил в Сеть видео «спарринга» с памятником ветеранам МЧС. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

«С учётом позиции Дорогомиловской межрайонной прокуратуры фигурант уголовного дела об осквернении памятника ветеранам МЧС России заключён под стражу», — говорится в сообщении ведомства.

Исмаилову инкриминируется нарушение статьи 243.4 УК РФ, предусматривающей ответственность за осквернение памятников, увековечивающих память защитников Отечества. Спортсмен ранее признал свою причастность к данному деянию и выразил раскаяние.

«Налицо преступление»: Боец ММА рискует сесть на 5 лет за «спарринг» с памятником
«Налицо преступление»: Боец ММА рискует сесть на 5 лет за «спарринг» с памятником

Напомним, на днях Заур Исмаилов опубликовал в соцсетях ролик, где имитирует удары по статуе ребёнка на мемориале ветеранам МЧС в столичном сквере Дмитрия Михайлика. Возбуждено уголовное дело об осквернении памятника. Председатель СК России Александр Бастрыкин взял на контроль резонансное уголовное дело. Исмаилов уже успел удалить ролик.

Всё о происшествиях, задержаниях и работе правоохранителей — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Криминал
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar