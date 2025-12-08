Суд арестовал бойца ММА, устроившего «спарринг» с памятником ветеранам МЧС

Московский суд отправил под арест бойца MMA Заура Исмаилова, который выложил в Сеть видео «спарринга» с памятником ветеранам МЧС. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

«С учётом позиции Дорогомиловской межрайонной прокуратуры фигурант уголовного дела об осквернении памятника ветеранам МЧС России заключён под стражу», — говорится в сообщении ведомства.

Исмаилову инкриминируется нарушение статьи 243.4 УК РФ, предусматривающей ответственность за осквернение памятников, увековечивающих память защитников Отечества. Спортсмен ранее признал свою причастность к данному деянию и выразил раскаяние.

Напомним, на днях Заур Исмаилов опубликовал в соцсетях ролик, где имитирует удары по статуе ребёнка на мемориале ветеранам МЧС в столичном сквере Дмитрия Михайлика. Возбуждено уголовное дело об осквернении памятника. Председатель СК России Александр Бастрыкин взял на контроль резонансное уголовное дело. Исмаилов уже успел удалить ролик.