Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 декабря, 14:32

«Налицо преступление»: Боец ММА рискует сесть на 5 лет за «спарринг» с памятником

Адвокат объяснил, что грозит бойцу ММА за «спарринг» с памятником ветеранам МЧС

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / lombardini_005

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / lombardini_005

Наказание за осквернение воинских мемориалов необходимо ужесточать, заявил адвокат по уголовным делам, член Ассоциации юристов России Максим Сильвестри, комментируя инцидент с бойцом ММА Зауром Исмаиловым, который выложил видео «спарринга» с памятником ветеранам МЧС.

«Конечно, налицо преступление. Статья 243 ч. 4 — осквернение воинских памятников, мемориальных досок, захоронений периода Великой Отечественной войны», — констатировал собеседник «Газеты.ru».

По его словам, максимальное наказание по данному правонарушению составляет до 5 лет лишения свободы. Однако эксперт считает, что санкции нужно увеличить до 10 лет, поскольку нынешние меры, особенно для ранее не судимых лиц, часто не предполагают реального срока, а это создаёт ощущение безнаказанности.

Жительница Кургана заплатит миллион рублей за танец на мемориале павшим воинам
Жительница Кургана заплатит миллион рублей за танец на мемориале павшим воинам

Напомним, ранее боец ММА Заур Исмаилов опубликовал в соцсетях ролик, где имитирует удары по статуе ребёнка в сквере Дмитрия Михайлика. В связи с этим в Москве было возбуждено уголовное дело об осквернении памятника ветеранам МЧС. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин взял на контроль резонансное уголовное дело.

Всё о происшествиях, задержаниях и работе правоохранителей — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • Криминал
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar