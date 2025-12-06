«Налицо преступление»: Боец ММА рискует сесть на 5 лет за «спарринг» с памятником

Наказание за осквернение воинских мемориалов необходимо ужесточать, заявил адвокат по уголовным делам, член Ассоциации юристов России Максим Сильвестри, комментируя инцидент с бойцом ММА Зауром Исмаиловым, который выложил видео «спарринга» с памятником ветеранам МЧС.

«Конечно, налицо преступление. Статья 243 ч. 4 — осквернение воинских памятников, мемориальных досок, захоронений периода Великой Отечественной войны», — констатировал собеседник «Газеты.ru».

По его словам, максимальное наказание по данному правонарушению составляет до 5 лет лишения свободы. Однако эксперт считает, что санкции нужно увеличить до 10 лет, поскольку нынешние меры, особенно для ранее не судимых лиц, часто не предполагают реального срока, а это создаёт ощущение безнаказанности.

Напомним, ранее боец ММА Заур Исмаилов опубликовал в соцсетях ролик, где имитирует удары по статуе ребёнка в сквере Дмитрия Михайлика. В связи с этим в Москве было возбуждено уголовное дело об осквернении памятника ветеранам МЧС. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин взял на контроль резонансное уголовное дело.